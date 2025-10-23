OM : Riolo démonte les choix de De Zerbi face au Sporting

Coup d’arrêt pour l’OM. Réduit à 10 juste avant la mi-temps, le club phocéen s’est incliné face au Sporting Portugal (2-1) ce mercredi en Ligue des Champions, mettant fin à une série de 5 succès consécutifs toutes compétitions confondues. Bien partis avec un missile d’Igor Paixao dès la 14e minute, les Marseillais ont vu leur dynamique brisée par l’expulsion d’Emerson Palmieri pour une simulation dans la surface adverse (45e). Déjà blâmé par Samir Nasri sur Canal+ : « le mec (Emerson) est en pleine action, il essaye d’avoir un penalty, c’est tout. Le premier jaune est sévère. Pour moi, Aubameyang a raison, parce que ça change la physionomie du match. Marseille n’a plus le même visage. Les changements de De Zerbi ont manqué d’audace en seconde période. Il a été trop prudent », De Zerbi a été vivement critiqué aussi par Riolo.

La suite après cette publicité

Dans l’After Foot, Riolo n’a pas mâché ses mots sur la gestion tactique du coach italien. « L’OM a donné les trois points au Sporting. Jamais je ne sors Greenwood de ce match. Comment c’est possible ? La gestion du match de De Zerbi est plus que critiquable, elle est totalement ratée. Mais dans l’ordre des responsabilités, ça reste Emerson, qui a fait une grosse connerie. Le coach doit normalement être là pour te rattraper. Il a vraiment été très mauvais ce soir », a-t-il lancé. Riolo regrette notamment la sortie de Mason Greenwood et d’Arthur Vermeeren pour faire entrer Amir Murillo et Matt O’Riley afin de verrouiller la défense : « s’il faut vraiment sortir un joueur, je sors Aubameyang ». Éric Di Meco partage ce constat, estimant que les changements ont privé l’OM de contre-attaques efficaces et ont fragilisé l’équipe en seconde période.