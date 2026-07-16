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Coupe du Monde

Lionel Messi adresse un message fort au peuple argentin

Par Sasha Nahon
1 min.
Lionel Messi @Maxppp

Quelques instants après la qualification de l’Argentine pour la finale de la Coupe du Monde grâce à sa victoire contre l’Angleterre (2-1), Lionel Messi a eu une pensée pour le peuple argentin. Avant de rejoindre le bus de la sélection, le capitaine de l’Albiceleste a rappelé l’importance que représente le football dans un pays confronté à de nombreuses difficultés.

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« Nous savons que la Coupe du Monde est quelque chose de spécial pour nous, elle nous permet d’oublier, ne serait-ce qu’un instant, toutes les difficultés que l’on rencontre. Il y a des gens sans emploi, des gens qui peinent à joindre les deux bouts, qui se battent au quotidien. Nous sommes fiers et heureux de pouvoir apporter cette joie au peuple », a confié le numéro 10 argentin, auteur de deux passes décisives lors de la demi-finale.

Pub. le - MAJ le
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