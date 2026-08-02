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Ligue 1

Giovanni Reyna va signer à Strasbourg

Par Kevin Massampu
1 min.
Giovanni Reyna @Maxppp

Recrue surprise en approche du côté de Strasbourg. Le Racing Club est tout proche de s’offrir Giovanni Reyna contre 3 millions d’euros, d’après L’Équipe, confirmant l’intérêt annoncé par la presse allemande dans la semaine. L’ancien joueur du Borussia Dortmund, aujourd’hui au Borussia Mönchengladbach, passera ses tests médicaux ce lundi en Alsace.

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À Mönchengladbach depuis l’été dernier, l’international étatsunien (43 sélections), présent à la Coupe du Monde 2026, a disputé 20 rencontres la saison passée toutes compétitions confondues pour un total d’un petit but et d’une passe décisive. Le milieu offensif de 23 ans devrait signer un contrat de cinq ans en Alsace.

Pub. le - MAJ le
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