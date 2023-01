FFF : Jérôme Rothen demande aux Bleus de faire grève contre Noël Le Graët

La suite après cette publicité

Comme Amélie Oudéa-Castera, ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, le recadrage de Kylian Mbappé envers Noël Le Graët, après sa sortie sur Zinedine Zidane, a été salué par nombreux Français. «Il faut qu’on soit tous solidaires, les anciens, les joueurs actuels, a lancé Jérôme Rothen, dans son émission sur RMC. Le tweet de Mbappé, je dis bravo Kylian».

Mais l’ex-international français a ensuite demandé aux autres joueurs d’agir et demande des réactions rapides de Lloris et Deschamps. Et si la mobilisation ne suffit pas, le consultant appelle les joueurs à faire grève. «Mais les autres de l’équipe de France, ils attendent quoi pour prendre le relais ? le sélectionneur Didier Deschamps, qui a joué avec Zidane, il attend quoi ? Ils doivent se désolidariser de Noël Le Graët. Et si la mobilisation ne suffit pas, eh bien… faites grève ! J’encourage les joueurs de foot à le faire. Parce que sans les joueurs, Le Graët ne serait rien du tout. On ne veut plus de l’image terrible qu’il renvoie. On ne veut plus de ça !», a-t-il ajouté. NLG s’est mis une grosse partie de la France à dos…

À lire

EdF : Noël Le Graët revient sur la retraite d’Hugo Lloris