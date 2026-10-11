Ligue 1 : Nice renverse Strasbourg grâce à un but décisif de Clauss et se donne de l’air

L’OGC Nice voulait confirmer son regain de forme. Après avoir mis fin à une série de 12 matchs sans victoire en Ligue 1 face à Lille avant la trêve (2-1), le Gym retrouvait l’Allianz Riviera ce dimanche pour la réception de Strasbourg, à l’occasion de la 6e journée. Les hommes d’Olivier Pantaloni espéraient enchaîner pour poursuivre leur remontée au classement, face à une formation alsacienne qui restait sur une défaite contre le Paris FC (2-1) et voulait rester au contact du wagon européen.

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Strasbourg a progressivement pris le dessus après une entame niçoise marquée par un but refusé à Mohammed Amoura pour hors-jeu (3e). Conrad Harder a d’abord obligé Yehvann Diouf à s’employer (11e), avant qu’Essugo ne fasse trembler les filets d’une frappe croisée du droit à l’entrée de la surface et avec l’aide du poteau (1-0, 41e). Mais alors que les Alsaciens pensaient rejoindre les vestiaires avec l’avantage, Pape Demba Diop a malencontreusement dévié de la tête un centre de Hein dans ses propres filets (1-1, 45e+2). Tout était à refaire pour les deux équipes.

Jonathan Clauss fait basculer la rencontre

Au retour des vestiaires, les Aiglons ont appuyé sur l’accélérateur. Axel Witsel a d’abord vu sa tête repoussée par Filip Jörgensen (51e), avant qu’Amoura ne bute à deux reprises sur le gardien strasbourgeois. Dans la foulée, Jonathan Clauss a vu sa reprise être sauvée sur la ligne par Karim Coulibaly (53e). Nice poussait, mais manquait encore d’efficacité, à l’image d’Elye Wahi, qui a manqué le cadre de la tête sur un centre parfait de Clauss (59e). Strasbourg a tenté de réagir avec les entrées de Jacobo Ortega et Giovanni Reyna, tandis que Samuel Amo-Ameyaw a frôlé le but d’une frappe à l’entrée de la surface (66e).

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Mais le Gym a fini par être récompensé de ses efforts. Entré en jeu quelques minutes plus tôt, Diop a combiné avec Clauss et le latéral a alors déclenché une frappe puissante du pied droit, venue se loger sous la transversale de Jörgensen (2-1, 79e). De quoi faire chavirer l’Allianz Riviera et permettre aux Niçois de prendre l’avantage pour la première fois de la rencontre. Malgré la fatigue et quelques imprécisions dans les dernières minutes, les Aiglons ont signé un deuxième succès consécutif en championnat et remontent à la neuvième place avant d’aller à Lyon. De son côté, Strasbourg reste bloqué au 11e rang avant de recevoir le PSG.