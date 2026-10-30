OM : les nouvelles révélations dingues d’Ali Zarrak sur Jean-Pierre Papin

Quelques jours après l’interview de Jean-Pierre Papin dans laquelle le Ballon d’Or 1991 disait avoir été victime d’« harcèlement moral » lors de son passage à la tête de la réserve de l’OM (2023-2025), l’accusé, Ali Zarrak, lui a répondu par média interposé. Celui qui était alors responsable de l’équipe Pro 2 de l’OM (il est devenu responsable du scouting en Île-de-France pour l’OM cet été), a nié en bloc ces accusations en s’appuyant sur le rapport d’une enquête menée en interne. Il a aussi fustigé le travail de Jean-Pierre Papin en tant qu’entraîneur, qu’il juge « de très très bas niveau ». L’intéressé a publié la vidéo intégrale de son interview à L’Équipe sur ses réseaux sociaux.

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« Jean-Pierre Papin a été un joueur légendaire, mais un entraîneur de très très bas niveau, voire pas au niveau du tout. Il suffit de regarder son parcours, avec le tout le respect pour les clubs où il est passé. Il a entraîné à Chartres, ça s’est très mal passé, il a entraîné à Lens et ça s’est très mal passé, il a entraîné à Strasbourg où il est monté de L2 en L1, donc bravo, mais ils ne l’ont pas conservé. Et il a fini à l’OM en réserve, où ça s’est très mal fini avec moi. (…) Tout le monde sait que ce n’est pas un entraîneur au niveau. Si ça avait été un entraîneur de qualité, je ne pense pas qu’il aurait été dans ce genre d’équipe. Il a même postulé à Martigues, il n’a pas été pris, et cet été, il a postulé dans une équipe de L2 qui est actuellement dans les trois derniers, mais dont je ne citerais pas le nom par respect. Il n’a même pas été reçu en entretien alors qu’on parle quand même de Jean-Pierre Papin. » D’après Zarrak, Papin s’est également plaint qu’on lui impose de faire jouer Robinio Vaz, Darryl Bakola, et d’autres jeunes aujourd’hui dans le groupe pro de Bruno Genesio : « Papin m’a dit que Darryl Bakola n’avait pas le niveau, que le club s’était littéralement trompé sur lui, qu’il ne jouerait jamais en L1 et que s’il était vraiment si fort, Roberto De Zerbi le ferait jouer. Pour lui, on voulait l’empêcher de gagner le championnat de N3, donc on lui imposait des joueurs comme Robinio Vaz, Darryl Bakola, Alexi Koum, Keyliane Abdallah, Nouhoum Kamissoko… il expliquait que ces joueurs lui faisaient perdre les matchs. »