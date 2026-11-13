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Éliminatoires CAN

Qualifs CAN : les Comores accrochés par le Congo, la Zambie bute sur le Burundi

Par Jordan Pardon
1 min.
Les supporters des Comores @Maxppp
Comores 0-0 Congo

Les qualifications pour la prochaine CAN se poursuivaient dès aujourd’hui à 14h00 avec trois rencontres au programme. Accrochés par le Congo (0-0), les Comores restent deuxièmes de la poule G, à trois points du Cameroun, leader.

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Dans la poule J, le Mozambique a été battu par l’Ethiopie en toute fin de match sur un but de Canaan Markneh (0-1, 87e), mais conserve sa deuxième place, trois points du Sénégal. Enfin, la Zambie et le Burundins se sont quittés sur un match nul 1-1. Statu quo au classement de la poule I : la Zambie talonne l’Algérie, avec 4 points chacun, tandis que le Burundi reste dernier avec deux points.

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