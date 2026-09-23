Ballon d’Or : le message fort d’Ousmane Dembélé

Plus discret que Kylian Mbappé et Lamine Yamal, qui mènent une campagne médiatique dans le but de remporter le Ballon d’Or, Ousmane Dembélé (29 ans) la joue collectif. Il n’hésite pas à mettre en avant la candidature de son coéquipier au PSG, Khvicha Kvaratskhelia. Plutôt classe de la part du lauréat de l’an dernier. D’ailleurs, il a publié hier sur Instagram un message pour revenir sur son sacre, il y a un an.

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« 22.09.25 - À jamais. Certains souvenirs ne vieillissent jamais. Un an plus tard… la fierté intacte, le souvenir éternel. Un an plus tard… la fierté intacte. Et l’Histoire continue de s’écrire. » Un an plus tard… La fierté d’avoir vu son nom s’inscrire à jamais dans l’Histoire du football. »