Promotion et relégation : l’insoutenable suspense de la dernière journée de National

La saison de National arrive à son terme ce vendredi (21h) avec une 34e journée qui regorge d’enjeux. Il y a du suspense à tous les étages, aussi bien en haut qu’en bas du classement. Avant ce dernier acte, c’est plus de la moitié des équipes du championnat qui peuvent encore monter ou descendre de division. Il faut dire que l’organisation dessinée par la fédération, deux promus cette saison et surtout six relégations (en raison des réformes des différents championnats), pouvait offrir un scénario digne des meilleures séries du moment. Les vœux sont exaucés puisqu’ils sont encore 4 à se disputer les deux strapontins pour la Ligue 2, et 6 pour éviter les trois dernières places disponibles à l’étage inférieur.

Concarneau, Dunkerque, le Red Star et Martigues luttent pour la promotion

Le bras de fer va se poursuivre jusqu’à la dernière minute. Les quatre premiers se tiennent en deux points seulement avec un avantage pour Concarneau (1er) et Dunkerque (2e), tous les deux à 59 unités, quand le Red Star (3e) et Martigues (4e) sont à 57. Les Bretons apparaissant comme les mieux lotis dans cette 34e journée puisqu’ils se déplacent à Orléans, rare équipe à n’avoir plus rien à jouer. Autre élément à prendre en compte, et non des moindres, le leader (ainsi qu’Avranches) attend le rendu de sa requête devant la justice administrative pour récupérer des points perdus sur tapis vert (2 pour Concarneau, celui du match nul, en plus d’un autre de pénalité), pour avoir fait jouer des joueurs suspendus lors de la 1ère journée… Le Conseil d’État doit se saisir de ce dossier ce jeudi 25 mai pour un verdict la semaine prochaine. «On peut donc très bien avoir Concarneau non-promu et Avranches relégué, vendredi 26 mai 2023, après la dernière journée de championnat, mais finalement et respectivement promu et sauvé la semaine suivante », note Gilbert Guérin le président d’Avranches.

Comme si ce n’était pas déjà le bazar rien qu’au niveau sportif. Dunkerque se rend lui au Mans, 10e avec 43 points et dont l’avenir en National n’est pas encore complément assuré. Particularité des Sarthois, ils possèdent 3 points d’avance sur Nancy, seule équipe de la zone rouge à encore pouvoir les rejoindre mais qui dispose de l’avantage de la confrontation directe… Le Red Star et Martigues, encore leader avant le week-end dernier, n’ont pas d’autre choix que de l’emporter. Les hommes d’Habib Beye reçoivent Saint-Brieuc, 15e et logiquement condamné à la relégation en raison du goal-average particulier. Seulement, les Griffons misent sur un autre élément. Le passage de certains adversaires devant la DNCG à la fin de la saison. « Aujourd’hui, nous sommes en vie pour jouer la 13e ou la 14e place », a d’ailleurs reconnu Karim Mokeddem, l’entraîneur briochin après le succès sur Sedan. De son côté, Martigues accueille Versailles, 5e, et reste sur une série de trois matchs sans victoire au pire des moments de la saison.

6 équipes pour les 3 dernières places disponibles dans la zone de relégation

Le duel à distance pour la promotion n’est déjà pas évident à suivre. Il ne l’est pas beaucoup plus concernant la relégation. Suite aux résultats de la 33e journée, Saint-Brieuc se sait déjà condamné (ou presque, voir ci-dessus) et laisse ses adversaires jouer leur survie sans lui. Villefranche-Beaujolais (9e, 43 points), Le Mans (10e, 43 points), Avranches (11e, 42 points), Châteauroux (12e, 41 points), Nancy (13e et premier relégable, 40 points) et Bourg-en-Bresse (14e, 39 points) se tiennent en 4 unités. Pour le premier cité, il faudrait un miracle pour ne pas se sauver mais le scénario catastrophe existe en raison du jeu des points obtenus lors des confrontations directes avec les équipes ex aequo. Si le FCVB perd contre Sedan et que les résultats de ses adversaires directs ne lui sont pas favorables (Le Mans bat Dunkerque, nul d’Avranches contre Cholet, victoire de Châteauroux face à Paris 13 Atlético et surtout succès de Nancy sur Bourg-en-Bresse), il se retrouverait à égalité (43 points) avec Nancy et Villefranche et serait le condamné. Improbable mais pas impossible.

Comme Villefranche, et comme expliqué plus haut, les Manceaux non plus ne doivent pas faire de calcul. Une victoire ou un nul face à Dunkerque leur assurera le maintien, et au pire au cas de défaite, ils miseront sur un résultat défavorable d’un adversaire direct. Avranches recevra quant à lui Cholet, qui n’a plus rien à espérer du haut de sa 7e place. Les Manchois ont eu l’excellente idée de s’imposer à Versailles (3-0) le week-end et d’avoir leur destin en main. Un succès leur assurerait le maintien d’autant que le club a une revanche à prendre sur le SO. C’est lors du match aller (1ère journée) que l’USA s’est vu retirer 4 points sur tapis vert (les 3 de la victoire plus 1 de pénalité) après avoir présenté un joueur suspendu. « Le levier pour susciter la motivation des joueurs est tout trouvé », assure Damien Ott, l’entraineur. Descendu de Ligue 2 il y a deux ans, Châteauroux pourrait connaître le même sort pour filer en National 2. La défaite contre le Red Star à la 87e minute vendredi dernier a fait mal aux têtes, d’autant que le passage devant la DNCG est craint. En attendant, la Berrichonne peut toujours se sauver sportivement en battant Paris 13 Atlético, déjà relégué.

Une "finale" Bourg-en-Bresse - Nancy pour du beurre ?

Et que dire de Nancy, club historique de notre paysage footballistique. Après une terrible saison dernière, les Lorrains ont encore les pieds dans le vide. 13es et premiers relégables, ils se déplacement à Bourg-en-Bresse, 14e, pour une sorte de finale pour se sauver. Une défaite les condamnerait et engendrerait une véritable catastrophe industrielle : perte du statut professionnel, disparition du centre de formation et licenciement économique d’une centaine de salariés. Même une victoire n’assurerait pas l’ASNL de se tirer d’affaire… La gronde des supporters s’accentue, surtout avec l’absence remarquée des actionnaires, laissant seuls Pedretti et son groupe. C’est même Jacques Rousselot, président historique du club, mais sans fonction depuis 2020, qui a tenté de remobiliser les joueurs. En d’autres termes, il n’y a plus de pilote dans l’avion. Bourg-en-Bresse non plus n’est pas bien. La défaite à Concarneau, après avoir mené deux fois au score, prend des allures de couloir de la mort mais le contexte nancéien peut lui servir pour tenter d’arracher son maintien in extremis. Réponse vendredi, sur les coups de 23h.