Serie A : retour à la réalité pour la Roma face au Torino

La Roma avait l’occasion de continuer sur sa lancée en clôture de la 5ème journée de Serie A ce dimanche soir. Après avoir humilié Empoli puis réussi meur entrée en lice en Ligue Europa face au Sheriff Tiraspol, les Romains retrouvaient le Torino. Malgré plusieurs situations chaudes en première période, les deux équipes se quittaient à la pause sur un score nul et vierge.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 9 Torino 8 5 1 2 2 1 6 5 13 Rome 5 5 5 1 2 2 12 7

Au retour des vestiaires par contre, on assistait à un duel d’attaquants entre Romelu Lukaku et Duvan Zapata. Le premier ouvrait le score après l’heure de jeu (68e, 0-1) tandis que le second égalisait en toute fin de rencontre (85e, 1-1). Avec ce partage, la Roma redescend sur terre et occupe désormais la 13ème place de Serie A. Le Torino, de son côté, est 9ème.