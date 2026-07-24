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Karim Adeyemi a rejoint le Barça à cause d’un homme

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Karim Adeyemi @Maxppp

Karim Adeyemi est nouveau joueur du Barça. Et derrière ce transfert, on retrouve Hansi Flick, qui a demandé à sa direction de lui offrir l’attaquant allemand, qu’il a bien connu en sélection germanique. Lors de sa présentation, le désormais ancien joueur du Borussia Dortmund a notamment expliqué qu’il a rejoint le Barça en bonne partie à cause de l’entraîneur.

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« Flick est la principale raison pour laquelle je suis ici. Il m’a dit de quoi avait besoin le club, et je suis venu faire mes preuves. On a eu une longue conversation. Il m’a demandé si j’étais prêt, j’ai dit oui, mais je n’ai pas demandé à quel poste j’allais jouer. Mais j’ai dit que je vais tout donner », a expliqué l’attaquant allemand.

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