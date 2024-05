Droits TV : l’énorme révélation de Jérôme Rothen sur Canal+

Nous sommes en mai et dans quelques mois, la Ligue 1 n’aura plus de diffuseur. La fin du contrat des droits TV d’Amazon Prime arrive dans quelques semaines et les appels d’offres n’ont pas été fructueux pour la LFP. Négociant au gré à gré depuis octobre, Vincent Labrune est encore loin de conclure un accord avec un diffuseur. Pourtant, Jérôme Rothen a lâché une information hier soir.

« Je sais que Labrune est allé à Canal+ cette semaine pour voir Monsieur Bolloré. Il y a récemment eu un rapprochement entre Labrune, Bolloré et Emmanuel Macron, qui aime bien s’occuper de ces affaires-là. Sur les droits TV, rien n’est signé, on m’a dit que ça allait être encore long. Il n’y a pas d’accord entre la Ligue et beIN Sports. Il y a aussi des négociations Labrune-Bolloré pour essayer de faire changer l’avis de Canal Plus. Et le président Macron prend ce dossier à bras le corps. Je ne sais pas s’il y aura un arrangement au final entre Canal et la LFP, mais les négociations vont être encore très longues… » a déclaré le dans son émission à RMC. Le diffuseur historique de la Ligue 1, Canal+ (1984-2020), avait pourtant indiqué à plusieurs reprises ne pas vouloir se positionner pour le championnat de France.