PL : Manchester City se balade à Brighton

Pour le compte de cette 35e journée de Premier League, Manchester City (2e) se déplaçait sur la pelouse de Brighton (15e). Les hommes de Pep Guardiola, qui restaient sur une belle victoire sur leur pelouse contre Newcastle (5-0), pouvaient prendre douze points d’avance sur Chelsea et donc faire un grand pas vers une deuxième place définitive. De leur côté, les hommes de Graham Potter comptaient sur ce match pour créer la surprise et se donner un peu d’air au classement malgré huit points d’avance sur le premier relégable Bournemouth. Comme à leur habitude, les Citizens débutaient parfaitement cette rencontre. Sur une déviation astucieuse de Gabriel Jésus, Raheem Sterling se décalait sur son pied droit et trompait le portier adverse d’un plat du pied droit à ras de terre (1-0, 20e). La machine était enclenchée pour les Skyblues qui récidivaient juste avant la pause par l’intermédiaire de Gabriel Jésus, déjà passeur décisif sur le premier but. Sur un corner dévié de la tête par Rodri, l’attaquant brésilien, tout heureux de voir le ballon arriver vers lui, n’avait plus qu’à pousser le ballon de la tête (2-0, 44e).

Au retour des vestiaires, il ne fallait que huit minutes à Raheem Sterling pour tripler la mise et inscrire son deuxième but du match d’une tête bien placée qui ne laissait aucune chance à Mathew Ryan (3-0, 53e). Titulaire au milieu de terrain, Bernardo Silva finissait le travail quatre minutes plus tard. Sur une frappe mal repoussée par le portier australien, le Portugais n’avait plus qu’à pousser le ballon dans le but vide (4-0, 56e). Une sale soirée pour le gardien de Brighton qui aurait certainement voulu voir le match se terminer plus tôt. D'autant qu'à dix minutes du terme, sur un cafouillage, Sterling voyait triple et inscrivait son troisième but de la soirée (81e, 5-0). Avec cette victoire, les Citizens confortent encore un peu plus leur deuxième place. De son côté, Brighton n’est toujours pas assuré de se maintenir (15e).