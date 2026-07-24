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Le nouveau maillot extérieur du Barça pour la saison 2026-2027

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Le nouveau maillot extérieur du Barça pour la saison 2026-2027 @Maxppp

Après un maillot domicile original, le FC Barcelone persiste et propose une tunique extérieure atypique, avec un dégradé du noir au violet, du haut vers le bas. Il s’agit d’une collaboration entre l’équipementier Nike et la marque de Kobe Bryant.

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« La campagne créative s’articule autour du concept de « Rightful Audacity » (l’audace légitime), une notion qui prône une confiance acquise grâce au travail acharné, à la conviction et à l’ambition de repousser sans cesse ses limites. Cette attitude s’inscrit naturellement dans l’identité compétitive du FC Barcelone et dans l’héritage de Kobe Bryant ; deux icônes animées par une même volonté : viser toujours plus haut dans la compétition », peut-on lire dans le communiqué du club blaugrana.

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Le nouveau maillot extérieur 2026-27 de Barcelone est bientôt disponible à la vente sur FOOT.FR.

Pub. le - MAJ le
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