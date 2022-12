Coupe du Monde 2022, Angleterre : les propos très forts de Gareth Southgate sur la France

La suite après cette publicité

C'est une sacrée affiche qui nous attend samedi après-midi, pour les quarts de finale de cette Coupe du Monde. La France et l'Angleterre, probablement les deux sélections les plus impressionnantes du tournoi jusqu'ici, s'affrontent pour une place en demi-finale de la compétition. Au delà de la rivalité historique entre les deux pays, c'est aussi un superbe match de football qui s'annonce, avec des individualités en forme de chaque côté. Qui de la bande de Mbappé et Griezmann et celle de Bellingham et Kane ira au bout ?

On devra attendre ce week-end pour le savoir, alors que toute la planète voit la France aller très loin. Après la rencontres des Three Lions face au Sénégal, de nombreux joueurs anglais avaient encensé leur futur adversaire, mais on attendait la réaction de Gareth Southgate, qui s'est exprimé assez tard dans la nuit. « Il s'agira de notre plus grand test. C'est le tenant du titre, le champion du monde. Avec un nombre incroyable de talents individuels à sa disposition. Ce sera un match incroyable à préparer, notre défi », a d'abord lancé le sélectionneur anglais dans des propos rapportés par l'Equipe.

Mbappé... mais pas que

Forcément, il a été interrogé sur le cas Mbappé : « quant à Kylian Mbappé, c'est un joueur de classe mondiale. Il a déjà délivré des prestations de haut rang dans d'autres tournois de ce niveau. Mais je crois que Griezmann en est à bien plus de 100 sélections et il est aussi phénoménal. Nous connaissons très bien Giroud. Au milieu, ils ont des jeunes joueurs qui font des prouesses. Si on étudie la France de près, il y a du talent à tous les postes. C'est un grand test que nous aimerions relever ».

Autant dire que de l'autre côté de la Manche, on craint clairement cet affrontement. Il faut dire que la dernière confrontation entre les deux - qui remonte déjà à cinq ans mais où bon nombre de joueurs étaient déjà présents - s'était conclue sur une victoire tricolore sur le score de 3-2, avec une belle prestation du duo Dembélé-Mbappé. Tout ce qu'on espère éviter du côté anglais samedi après-midi...