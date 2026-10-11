Serie A : le choc Côme - AS Roma a accouché d’une souris

Le choc du dimanche midi en Serie A entre le Côme de Cesc Fabregas et la Roma de Gian Piero Gasperini n’a finalement pas livré de vainqueur (0-0). Au retour de la trêve internationale, les deux formations, considérées comme de sérieuses candidates au rôle d’anti-Inter, ont livré une rencontre animée avec l’ambition de se rapprocher du sommet. Les Romains, qui restaient sur un match nul contre les Nerazzurri (2-2), ont eu l’occasion de revenir à hauteur de leur adversaire du jour au classement. De son côté, Côme a cherché à rebondir après sa défaite à Frosinone, qui avait mis fin à une série de trois victoires et un match nul. Les deux équipes ont rapidement proposé une bataille intense, avec plusieurs occasions franches de part et d’autre.

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La Roma a manqué l’ouverture du score dès la 6e minute, lorsque Paulo Dybala a buté sur Butez, avant que Lorenzo Pellegrini ne trouve le poteau sur une frappe lointaine (11e). Côme a répliqué, mais Nico Paz et Caqueret ont buté sur Gollini ou manqué le cadre. Donyell Malen a également eu une belle occasion sans parvenir à conclure, tandis que Wesley a échappé à une sanction plus lourde après une intervention dangereuse sur Diao juste avant la pause. Le tournant de la rencontre est finalement intervenu à la 55e minute, lorsque Malen a été directement expulsé pour une semelle sur Kaiki. En supériorité numérique, les hommes de Fabregas ont tenté de faire la différence, mais Perrone a notamment manqué une opportunité à la reprise (56e). Malgré cette fin de match disputée, les deux équipes se sont quittées sur un score nul et vierge qui n’a satisfait pleinement personne. C’est le premier 0-0 depuis le début de saison en Serie A.