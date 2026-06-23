L’Atlético de Madrid boycotte déjà Julián Álvarez

Après avoir publiquement laissé entendre qu’un départ de l’Atlético de Madrid était envisageable, Julián Álvarez continue de faire couler beaucoup d’encre en Espagne. Et un détail relevé par plusieurs médias n’est pas passé inaperçu. À l’issue de la victoire de l’Argentine face à l’Autriche (2-0), les Colchoneros ont félicité sur leurs réseaux sociaux plusieurs internationaux argentins du club, notamment Thiago Almada et Nahuel Molina, mais l’ancien attaquant de Manchester City n’a, lui, pas été mis en avant.

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Great win for our Argentinians 💪



Happy for your 60 games with @AFASeleccionEN, Moli 🩵 pic.twitter.com/Wixpx0I7pZ — Atlético de Madrid (@atletienglish) June 22, 2026

Un choix qui alimente forcément les spéculations alors que les relations entre le joueur et la direction madrilène semblent s’être refroidies ces dernières semaines. Du côté du FC Barcelone, on continue de croire à une ouverture du dossier et les récentes déclarations de l’attaquant argentin ont renforcé cet optimisme. En Catalogne, certains estiment même qu’une prise de position publique du joueur pourrait faciliter une opération qui reste néanmoins extrêmement complexe sur le plan financier.