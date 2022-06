Barça : Martin Braithwaite vers Brentford ?

Débarqué contre toute attente au FC Barcelone en février 2020, l'attaquant Danois, Martin Braithwaite a disputé 56 matchs avec le Barça, pour 10 buts et 5 passes décisives. Utilisé comme joueur de complément par Ronald Koeman, il l'était beaucoup moins par Xavi (248 minutes de jeu cette saison), à cause la concurrence et des blessures.

Malgré ce faible temps de jeu, l'ancien toulousain a toujours déclaré vouloir aller au bout de son contrat, sur lequel il reste encore deux années. Cependant les soucis économiques du club catalan pourraient avoir raison de sa volonté. En effet, selon Sport, le Danois serait proche de rejoindre Brentford, en Premier League, et ainsi retrouver l'Angleterre après son passage à Middlesbrough.