Stars écartées, retours d’Abdelli et Kebbal : les premiers choix forts de Brahim Hemdani pour l’Algérie

L’Algérie lance un nouveau cycle. Après une ère Vladimir Petkovic qui aura duré un peu plus de deux ans, la Fédération Algérienne de Football a décidé de confier les rênes de l’équipe à un autre technicien. Hervé Renard, Gustavo Poyet, Roberto Martinez ou encore Eric Chelle ont été tour à tour liés de près ou de loin aux Fennecs. Finalement, c’est Brahim Hemdani qui a obtenu le poste. Âgé de 48 ans, l’ancien joueur de Cannes, Strasbourg, de l’OM et des Rangers s’est lancé dans l’aventure, lui qui a dirigé Courbevoie, Marignane et la sélection algérienne U20. A présent, il franchit une nouvelle étape, lui qui sera notamment épaulé par Anthar Yahia. Demain, il va être présenté à la presse après avoir dévoilé sa première liste pour le rassemblement du mois de septembre-octobre (stage du 21 septembre au 6 octobre).

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Du mouvement chez les gardiens ?

Une fenêtre durant laquelle les Verts affronteront la Zambie (25 septembre) et le Burundi (29 septembre) dans le cadre des éliminatoires à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (groupe I). Le nouveau sélectionneur va donc directement entrer dans le vif du sujet. Sa liste donnera des indications sur le projet qu’il souhaite mettre en place et avec quels joueurs. Ce qui est sûr, c’est qu’il fera sans Riyad Mahrez et Aïssa Mandi, qui ont pris leur retraite internationale après la Coupe du Monde 2026. Pour le reste, il devrait opérer certains choix parfois très forts. C’est en tout cas ce qu’annoncent plusieurs médias algériens ce mercredi à la veille de l’annonce de sa première liste. Commençons tout d’abord par les gardiens. Un poste qui n’a pas donné satisfaction à Petkovic durant son mandat.

C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il avait poussé pour que Luca Zidane rejoigne les Verts. Le fils de Zizou a connu des hauts mais aussi quelques bas, lui qui a été parfois pointé du doigt durant le Mondial. Ce mois-ci, il ne sera pas dans la liste. C’est ce qu’assure La Gazette du Fennec, qui indique qu’il est forfait. Pour le moment, Léganès n’a pas communiqué à ce sujet. Ossama Benbot, lui, est mis à l’écart selon nos confrères. Il ne sera pas dans cette liste, ni dans les prochaines «pas seulement pour des raisons liées à des considérations sportives». Abdelatif Ramdane, Melvin Mastil et Kilian Belazzoug pourraient être appelés par le staff selon la GdF. La défense est aussi l’un des chantiers prioritaires de la nouvelle équipe encadrante.

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Une défense et un milieu en chantier

Elle pourra s’appuyer sur quelques visages déjà connus dont ceux de Ramy Bensebaïni, Rayan Aït-Nouri, Jaouen Hadjam, Zineddine Belaïd et Samir Chergui assure le média. De son côté, Compétition se questionne sur Bensebaïni, qui n’a pas toujours affiché une excellente forme cette saison. Pour Aït-Nouri, c’est plus sa situation à Manchester City qui préoccupe la publication locale. En effet, le latéral gauche n’a joué qu’un match cette saison. Sauf retournement de situation, ils devraient être dans la liste malgré tout. La Gazette du Fennec ajoute qu’Achref Abada, l’un des rares joueurs qui évolue au pays à plaire à Hemdani et ses équipes. Les noms d’Ahmed Touba et Sohaib Naïr sont mentionnés comme des alternatives également.

Le milieu de terrain est aussi l’un des points à améliorer. Compétition indique que le sélectionneur va frapper fort d’entrée en se passant des services de Houssem Aouar et de Ramiz Zerrouki. Concernant l’ancien joueur de l’OL, la GdF indique qu’il pourrait en être. Hemdani va trancher rapidement. Nabil Bentaleb, lui, est annoncé forfait par plusieurs médias locaux. Pour le reste, Hicham Boudaoui, Himad Abdelli, Fares Chaïbi ou encore Ibrahim Maza (il pourrait être forfait selon la presse allemande, ndlr) sont attendus. La GdF ajoute le nom d’Ilan Kebbal, qui avait été laissé de côté par l’ancien staff. Adem Zorgane, Adil Aouchiche et Ahmed Kendouci pourraient aussi se frayer un chemin vers la sélection ce mois-ci. Compétition ajoute le nom de Yassine Titraoui (RC Lens) et confirme aussi le probable retour d’Abdelli (OM).

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La nouvelle attaque prend forme

Enfin, il y aura aussi des choix à faire en attaque. Mohamed Belloumi, Anis Hadj Moussa, Adil Boulbina et Mohamed Amoura seront a priori du voyage. Idem pour Amin Chiakha, Nadhir Benbouali et Amine Gouiri. En revanche, Baghdad Bounedjah ne fera pas son retour. Auteur de 3 buts en 4 matches cette saison avec Al-Shamal, il n’est pas dans les plans du staff selon Compétition. «Le choix peut surprendre, tant l’attaquant d’Al-Shamal continue de livrer de bonnes prestations avec son club. Mais la décision du nouveau sélectionneur répond à une volonté claire : donner davantage de place à la nouvelle génération. En attaque, la concurrence s’est considérablement renforcée avec la montée en puissance d’Amine Gouiri et l’intégration attendue d’Amine Chiakha», précisent nos confrères, qui ont ensuite exposé d’autres arguments.

«Dans cette nouvelle hiérarchie, Bounedjah se retrouve donc provisoirement hors course. Au-delà de l’aspect purement sportif, les récents comportements de l’attaquant au Qatar auraient également pesé dans la décision. Ses nombreux accrochages avec les arbitres et certaines réactions sur le terrain n’ont pas laissé indifférent le staff technique algérien. Ces écarts disciplinaires avaient déjà contribué à son absence de la liste pour la Coupe du Monde 2026. Pour son premier rendez-vous, Hemdani semble donc vouloir imprimer sa marque. Et cela passe, déjà, par un choix fort : Bounedjah devra patienter.» Ce n’est visiblement pas la seule décision qui fera parler. Le nouvel homme fort des Verts veut déjà imposer sa patte.