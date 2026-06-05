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Real Madrid : José Mourinho a demandé une cible du PSG

Par Maxime Barbaud
1 min.
José Mourinho @Maxppp

Pendant que Florentino Pérez annonce une offre à 150 M€ pour une future recrue, José Mourinho a lui aussi des désirs. S’il devient bien le nouvel entraîneur du Real Madrid, le Portugais a besoin de joueurs à son image. D’après les informations de AS, il a dressé une liste de souhaits dans laquelle apparaît un certain Mateus Fernandes.

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Le milieu de terrain portugais est la révélation de West Ham cette saison, malgré la relégation du club anglais en Championship. Cible du PSG depuis plusieurs semaines, le joueur de 21 ans ne devrait pas rester en 2e division anglaise mais pour le faire partir, il faudra mettre un prix considérable : presque 100 M€. Il est encore sous contrat jusqu’en 2030…

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