BL : Francfort et Kolo Muani écrasent Leverkusen, Silas relance Stuttgart, Gladbach ralenti à Wolfsbourg malgré Thuram

On dispute la 10e journée de Bundesliga ce week-end. Avant les chocs entre l'Union Berlin et Dortmund, et le Bayern et Fribourg, programmés demain après-midi, quatre matches étaient au programme, ce samedi. Et c'est une pluie de buts qu'a une nouvelle fois offert le championnat d'Allemagne. À Francfort, nouvelle désillusion pour Xabi Alonso et le Bayer Leverkusen, balayés 5 buts à 1, seulement trois jours après la claque reçue face à Porto (0-3). Kamada a ouvert le score sur penalty avant la pause (1-0, 45e+5). Un penalty d'abord tiré et raté par Randal Kolo Muani. L'ancien Nantais s'est rattrapé en venant doubler la mise en seconde période (2-1, 58e). Lindstrom (65e), Kamada (72e) et Alario (86e), face à ses anciens partenaires, ont enfoncé le clou. L'Eintracht intègre le Top 4, Leverkusen est aux portes de la relégation. Dans la première partie de tableau, belle opération de Mayence (9e) qui bat le Werder à Brême (8e) et revient à hauteur de son adversaire du jour.

La suite après cette publicité

Dans le même temps, l'ancien joueur du Paris FC Silas Katompa Mvumpa a porté Stuttgart (4-1), qui a remporté sa première victoire de la saison contre la lanterne rouge Bochum. L'attaquant congolais a ouvert le score sur penalty (3e), avant d'offrir le deuxième but au jeune Français Naouirou Ahamada (22e). Il a porté le score à 3-1 dans le deuxième acte (64e), avant que Wataru Endo ne parachève le succès du VfB (4-1, 71e). Désormais 14e, Stuttgart respire un peu. Bochum (18e) ne décolle pas. Sur la pelouse de Wolfsbourg, Marcus Thuram a ouvert le score sur une passe d'Alassane Pléa (13e) et redonné l'avantage à Gladbach' dans le deuxième acte (1-2, 48e), mais les Loups ont égalisé par Omar Marmoush (2-2, 69e) sur la deuxième passe décisive de l'après-midi de Paulo Otavio. Du coup, le Borussia rate l'occasion d'intégrer le Top 4.

Le classement de Bundesliga.

Les résultats de la 10e journée de Bundesliga :