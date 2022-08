Vidéo : la prestation XXL de Karim Benzema enflamme Twitter

La suite après cette publicité

C'était le retour des grandes soirées européennes, ce mercredi soir, avec un choc en Supercoupe d'Europe entre le Real Madrid et l'Eintracht Francfort. Titulaire, Karim Benzema a encore éclaboussé cette rencontre de son talent et a largement participé à la victoire de son équipe en inscrivant le deuxième but de la rencontre (score final 2-0). Forcément, Twitter attendait son roi et n'a pas été déçu de la performance du Français !