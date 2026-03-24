Liverpool confirme pour Mohamed Salah

L’annonce vient de tomber. Alors que son contrat court jusqu’en 2027, Mohamed Salah va quitter Liverpool à la fin de cette saison. Après neuf années de succès, de buts et de titres, l’Égyptien a préféré partir plus rapidement que prévu, le plus haut possible, lui qui connaît une saison plus difficile.

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Quelques minutes après l’annonce du joueur de 33 ans, les Reds ont confirmé la nouvelle. «Mohamed Salah mettra un terme à son illustre carrière avec le Liverpool Football Club à la fin de la saison 2025-26. Le moment de célébrer pleinement son héritage et ses accomplissements viendra plus tard dans l’année, lorsqu’il fera ses adieux à Anfield», écrit le communiqué.