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Liverpool confirme pour Mohamed Salah

Par Maxime Barbaud
1 min.
Mohamed Salah, avec Liverpool @Maxppp

L’annonce vient de tomber. Alors que son contrat court jusqu’en 2027, Mohamed Salah va quitter Liverpool à la fin de cette saison. Après neuf années de succès, de buts et de titres, l’Égyptien a préféré partir plus rapidement que prévu, le plus haut possible, lui qui connaît une saison plus difficile.

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Mohamed Salah is to bring the curtain down on his illustrious career with Liverpool Football Club at the end of the 2025-26 season.

The time to fully celebrate his legacy and achievements will follow later in the year when he bids farewell to Anfield ❤️
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Quelques minutes après l’annonce du joueur de 33 ans, les Reds ont confirmé la nouvelle. «Mohamed Salah mettra un terme à son illustre carrière avec le Liverpool Football Club à la fin de la saison 2025-26. Le moment de célébrer pleinement son héritage et ses accomplissements viendra plus tard dans l’année, lorsqu’il fera ses adieux à Anfield», écrit le communiqué.

Pub. le - MAJ le
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