PSG-Lorient : Laurent Abergel veut rester humble

Alors que Lorient est allé chercher une victoire de prestige sur la pelouse du Parc des Princes (1-3), le capitaine lorientais, Laurent Abergel, est revenu sur ce succès ô combien important pour les Merlus. «Celle-là, on va s’en souvenir, on la prend, on en avait besoin. On avait besoin de se rassurer, de reprendre confiance et de montrer que nous ne sommes pas là pour donner des points à tout le monde. Je le dis quand on perd, alors je préfère le dire quand on gagne. On est encore là, on va essayer de finir le mieux possible», a notamment confié le milieu de terrain.

Laurent Abergel est ensuite revenu sur la joie qu’il ressentait vis-à-vis de tous ses coéquipiers. «Je suis content pour les offensifs, je suis content pour la défense. On prend un but un peu bête donc c’est comme si on avait fait un clean sheet. On est content. C’est bien pour le public qui est venu en nombre, on leur montre que l’on sera prêt la semaine prochaine pour le derby. On essaye de rester humble, car on en a besoin», a conclu le capitaine lorientais. Lorient peut en tout cas confirmer face à Brest dès le weekend prochain.

