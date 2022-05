Nice-Nantes : la réaction à chaud d'Andrei Girotto

Ce samedi soir, le FC Nantes a dominé l'OGC Nice lors de la finale de la Coupe de France (1-0). C'est Ludovic Blas qui a inscrit l'unique but du match et qui a permis à son équipe de s'offrir un premier trophée depuis 21 ans. Après la rencontre, Andrei Girotto impérial ce soir a savouré ce trophée au micro de France 2 et n'oublie pas où était le club il y a moins d'un an.

La suite après cette publicité

«On a rêvé de ce moment. Je félicite toute l'équipe. On s'est battu jusqu'à la fin. Celle-là est pour tous les supporters et les groupes. L'année dernière, on n'était pas bien et presque en Ligue 2. Avec la même équipe et le même staff, on a commencé un travail solide et on mérite ça.»