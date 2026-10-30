OM : Bruno Genesio dévoile les dessous de la métamorphose spectaculaire d’Himad Abdelli

Certes, l’Olympique de Marseille ne possède plus un effectif pléthorique, ce qui a pu profiter à certains éléments scotchés auparavant au banc de touche, mais le contraste est saisissant. Arrivé sur la Canebière lors du mercato hivernal 2026, Himad Abdelli (26 ans) n’a joué que huit matches de Ligue 1 lors de ses premiers mois chez les Phocéens. Recrue estampillée Medhi Benatia, le milieu de terrain international algérien (11 sélections) a dû faire face à une grosse vague de critiques. Et pas seulement sur son jeu : attaqué aussi sur son physique jugé trop « grassouillet », l’ancien Angevin a pris le taureau par les cornes.

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Depuis le début de la saison, Abdelli apparaît nettement plus affûté et il est surtout devenu un titulaire indiscutable sous les ordres de Bruno Genesio. Titularisé à dix reprises en onze apparitions (Ligue 1 + Ligue Europa), le natif de Montivilliers joue en moyenne 78 minutes par match (3 buts, 1 passe décisive). Un bilan radicalement différent de celui affiché avec Habib Beye. Interrogé sur la métamorphose de son milieu, Bruno Genesio assure qu’il n’a pas été le déclencheur de ce changement spectaculaire. En revanche, le coach olympien a tenu à saluer les décisions prises par le principal intéressé.

Abdelli a fait beaucoup d’efforts

« Je ne pense pas l’avoir métamorphosé. On parlait de confiance, de mental. C’est peut-être l’exemple type, mais dans l’autre sens. À savoir d’un garçon libéré mentalement, qui a de la confiance parce qu’il enchaîne les matchs. Il a aussi mis en place des choses pour être performant. Il a encore une marge de progression. Il est lucide. On sait que c’est un bon joueur, qu’il peut être décisif. Maintenant, il y a encore des étapes à franchir. Ça reste un joueur qui doit confirmer au très haut niveau », a-t-il confié cet après-midi en conférence de presse, à deux jours de la réception de Toulouse pour la 9e journée de Ligue 1, avant de poursuivre.

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« C’est un garçon qui a besoin de liberté, qui a un gros volume de jeu, qui est capable de courir beaucoup sur le terrain. Il a une qualité technique pour faire des passes décisives ou pour être à la conclusion des actions. Je trouve qu’il a développé son jeu sans ballon. Il fait beaucoup de courses offensives pour ouvrir des espaces aux autres joueurs, mais aussi des retours défensifs et une agressivité défensive que je n’avais pas vus chez lui, même lorsqu’il était à Angers. Il doit continuer dans ce sens, c’est la régularité qui compte au très haut niveau. Il a pris en compte qu’il avait besoin de faire plus que ce qu’il faisait dans les efforts sans ballon. » Et ça paye.