Stéphane Richard est le nouveau président de l’OM

Voilà un nouveau visage à l’OM qu’il va falloir apprendre à apprivoiser. Stéphane Richard vient d’être nommé président délégué par le propriétaire Frank McCourt. L’homme de 64 ans prend officiellement la suite de Pablo Longoria, parti il y a trois semaines, tout juste secondé par l’intérim d’Alban Juster. À la différence de son prédécesseur, c’est sa première grande expérience dans le football. La nouvelle a été annoncée ce vendredi lors de la présentation en conférence de presse du nouvel homme fort olympien.

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«Avant de présenter notre nouveau président, je voulais remercier quelques personnes ici qui ont été d’une grande aide dans ce processus. Tout d’abord Alban et Medhi, d’avoir mené le travail à bien dans cette période de transition. Je vois aussi Shéhérazade et les membres du conseil de surveillance. Shéhérazade en particulier, je vous connais, merci beaucoup, j’apprécie votre travail. C’est vraiment un grand plaisir d’introduire le nouveau président de l’OM Stéphane Richard. On a beaucoup demandé au cours des dernières semaines quand est-ce qu’il y aura un nouveau président et quelles seront les caractéristiques. L’OM a besoin d’un leader fort, avec une expérience exécutive, surtout au moment présent, avec tellement de défis à affronter dans le football français. Quelqu’un qui comprenne l’essence de l’OM et ce que ça signifie pour Marseille. Quelqu’un qui soit également un leader du point de vue du business, et s’assurer que l’OM soit rentable et durable. Quand j’ai étudié les différents candidats pour ce poste et que j’ai compris que Stéphane était intéressé, je le connaissais déjà de l’époque où il était PDG d’Orange. Il cochait toutes les cases. La décision a été simple pour moi au final. Par chance, on a été capable de tout faire de manière rapide et efficace. Je suis heureux de faire cette annonce aujourd’hui, et d’avoir Stéphane maintenant. L’OM a besoin de ce leadership pour ramener le calme et la sérénité au sein du club.» Il devrait être présent dès ce soir pour la réception du FC Metz (coup d’envoi 21h05) au Vélodrome.

Attaché à Marseille

Dans les milieux d’affaires et de décisions, Richard est très loin d’être un inconnu. Diplômé d’HEC et de l’ENA, ce haut fonctionnaire a d’abord côtoyé les ministères en tant que directeur de cabinet de Jean-Louis Borloo puis de Christine Lagarde à Bercy au début des années 2000. Après le public, ce très bon pianiste amateur (il a fait le conservatoire… de Marseille) s’est orienté vers le privé en prenant la tête d’Orange pendant 11 ans où il a dû s’occuper de dossiers sensibles.

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C’est durant cette période qu’il s’est un peu rapproché du milieu footballistique. La grande entreprise de Télécoms a été un diffuseur de notre championnat entre 2008 et 2012 (un match par journée sur Orange Sport). C’est encore sous sa présidence que le naming du Vélodrome a été noué avec l’OM. Parti d’Orange début 2022 où il a été éclaboussé par l’affaire Tapie, le Girondin de naissance a toujours été un amoureux de la ville de Marseille. Il y a d’ailleurs passé son baccalauréat.

Proche de Saadé

On lui a même prêté des envies de briguer la mairie de la cité phocéenne, lui qui a été conseiller municipal de Bandol (Var) dans les années 90. Membre du conseil de surveillance du grand port maritime de Marseille, Stéphane Richard est également proche de Rodolpe Saadé, le boss de CMA CGM, géant mondial des transporteurs maritimes et actuel sponsor maillot de l’OM. Enfin, il a aussi été désigné pour ses connaissances et son entremise dans le milieu des droits TV, une donnée non moins essentielle par les temps qui courent.