Red Star : Habib Beye assure que son équipe sera joueuse contre Monaco

Dans le cadre des 32es de finale de Coupe de France, qui se disputent ce week-end, le Red Star va accueillir l'AS Monaco dimanche après-midi (13h45, à suivre en direct sur notre live commenté). La formation de National, actuellement douzième sur dix-huit en championnat, espère en tout cas créer la surprise face aux Asémistes. Et Habib Beye, l'actuel entraîneur du club francilien, a expliqué dans un entretien accordé à L'Equipe que ses joueurs n'allaient pas mettre le bus, loin de là.

«Je voulais affronter Monaco ou Marseille parce qu'un club de L1 est toujours un challenge exceptionnel. Mais ce sera difficile. On a analysé notre futur adversaire, on connaît ses forces et ses faiblesses. Par rapport à ce qu'on est capables de faire, on doit leur poser des problèmes. Je ne vais pas me renier et changer ma philosophie de jeu, sinon j'aurais des regrets. Donc l'idée n'est pas de défendre à cinq derrière et de ne pas jouer. Mon équipe a toujours su produire du jeu, en National comme en Coupe de France. Elle va continuer à le faire (aujourd'hui), en essayant de mettre le plus possible les Monégasques en difficulté.»