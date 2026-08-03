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Torino : Geronimo Rulli bloque l’arrivée de Lucas Perri

Par Valentin Feuillette
1 min.
Lucas Perri à Leeds @Maxppp

Le dossier Lucas Perri est en réalité beaucoup plus avancé qu’il n’y paraît. Selon nos informations, le Torino a déjà bouclé l’essentiel de l’opération et un accord de principe existe avec les différentes parties autour d’un prêt assorti d’une option d’achat. Les discussions ne sont pas encore officiellement finalisées sur le plan administratif, mais les dirigeants turinois affichent un réel optimisme tant les bases de l’accord sont solides. En interne, aucune inquiétude ne transpire malgré l’absence de signature d’après nos indiscrétions. Le club piémontais considère que le plus difficile a été fait et ne s’attend pas à voir le transfert remis en question. Le recrutement du gardien brésilien reste une priorité absolue afin d’apporter un nouveau leader au poste après un mercato déjà marqué par les arrivées de plusieurs renforts prometteurs qui ont convaincu le staff dont Eray Cömert, Pietro Comuzzo, Kian Fitz-Jim ou encore Gaetano Oristanio.

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Si le transfert tarde encore à être officialisé, c’est uniquement en raison d’un classique effet domino qui touche le marché des gardiens de but. Le Torino attend désormais que Manchester City boucle l’arrivée de Gerónimo Rulli avant de valider dans la foulée le départ de James Trafford vers Leeds. Une fois ces deux mouvements définitivement actés, toutes les conditions seront réunies pour permettre à Lucas Perri de rejoindre Turin. Selon nos informations, les dirigeants grenat restent particulièrement sereins face à cette situation et estiment qu’il ne s’agit plus que d’une question de calendrier. Aucun blocage de fond ne subsiste dans les négociations et le club italien est convaincu que les dernières formalités seront rapidement réglées. Sauf improbable retournement de situation, cette semaine pourrait ainsi être celle du dénouement d’un dossier qui dépend désormais davantage du rythme des opérations en Angleterre que des discussions concernant directement le gardien brésilien.

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