Rennes : Rongier est déçu mais a déjà hâte

Après le revers de Rennes contre l’OM au Vélodrome (3-1), lors de la dernière journée de Ligue 1, les Bretons ont laissé un ticket précieux pour la Ligue Europa filer dans les main des Phocéens. Au micro de Ligue 1+, Valentin Rongier n’a pas caché sa déception malgré la belle remontada en deuxième partie de saison sous l’impulsion de Franck Haise. Une belle base de travail.

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«On est très mal rentré dans le match. On sait qu’ici il ne faut pas faire ça. On a tendu le bâton. Je suis déçu. On aurait pu faire bien bien mieux. Il faut qu’on se remette en question notamment sur la maturité de notre jeu. Je suis fier de la saison. On est déçu mais si on est là aujourd’hui, c’est qu’on mérite d’être ici et pas plus haut. On revient de loin il ne faut pas oublier le chemin parcouru. On a hâte de faire notre préparation complète l’été prochain (avec Franck Haise) et on verra».