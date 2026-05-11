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Premier League

PL : Tottenham encore freiné par Leeds

Par Samuel Zemour
1 min.
Mathys Tel, à Tottenham @Maxppp
Tottenham 1-1 Leeds

Tottenham a laissé filer une occasion importante dans la course au maintien après un match nul frustrant face à Leeds United. Alors qu’ils pouvaient profiter de la défaite de West Ham contre Arsenal, les Spurs ont eu beaucoup de mal contre les Peacocks, mais ont finalement ouvert le score grâce à un but du Français Mathys Tel (1-0, 50e).

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oujours en difficulté dans cette fin de saison, le club londonien n’a pas réussi à se mettre totalement à l’abri et a concédé l’égalisation en fin de match par un penalty de Calvert-Lewin (1-1, 74e). Avec seulement deux points d’avance sur la zone rouge, les Spurs de Roberto De Zerbi gardent leur destin en mains, mais vont devoir assurer lors des deux dernières journées face à Chelsea et Everton pour éviter une relégation catastrophique en Championship.

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