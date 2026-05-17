«Une honte», «on a été catastrophiques» : l’OL enrage après l’humiliation face à Lens

Lens a gâché la fête. Dimanche soir, les tribunes du Groupama Stadium espéraient vibrer lors de cette ultime journée de Ligue 1. Un stade qui s’était d’ailleurs paré de blanc afin de rendre hommage à Fleury Di Nallo, le Petit Prince de Gerland et meilleur buteur de l’histoire de l’OL disparu le 13 mai. Les joueurs, actuels comme anciens, ont aussi multiplié les messages dans la semaine sur les réseaux sociaux. Paulo Fonseca en a fait de même vendredi en conférence de presse. « J’aimerais avoir un mot pour Fleury Di Nallo, un très grand joueur de l’OL, et pour sa famille», a lancé le Portugais. Après les paroles et un nouvel hommage avant le match, place aux actes pour les Gones, qui voulaient lui faire honneur en s’imposant dimanche soir face au Racing Club de Lens, dauphin du Paris Saint-Germain.

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Une défaite qui fait mal

Un match également très important pour la course aux places qualificatives pour la prochaine édition de l’UEFA Champions League. Quatrièmes après leur défaite face au TFC le week-end dernier, les Rhodaniens n’avaient plus leur destin entre leurs mains. Mais il fallait tout de même compter sur un coup de pouce d’Auxerre pour faire tomber le LOSC, troisième avant le coup d’envoi. Il fallait aussi se méfier de Rennes, qui pouvait passer devant Lyon en cas de succès à l’OM et de défaite des Gones. Finalement, Lille, Lyon et Rennes ont tous perdu. Le grand gagnant de la soirée a été Marseille, qui est repassé devant les Bretons au classement. Les Gones, eux, finissent la saison à la 4e place après une défaite logique face à Lens, aidé par un Wesley Saïd auteur d’un doublé et par un but de Sotoca (0-3) et un autre de Thauvin (0-4).

Il faudra donc en passer par les barrages pour retrouver la Ligue des Champions. Après les festivités avec les joueurs, le staff, les membres du club et leurs familles, les joueurs ont pris la parole face aux journalistes. Forcément, la déception régnait dans le camp rhodanien. Clinton Mata a été le premier à s’exprimer en zone mixte. On aurait aimé remporter ce match. «Il faut avouer que ce soir on n’a pas été à la hauteur, on a été catastrophiques du début jusqu’à la fin. On a essayé de réagir en seconde période. On est vraiment passé à côté de ce match super important. On savait qu’il y avait encore la possibilité de nous qualifier en Champions League directement. Aujourd’hui, on est quatrièmes. On ne va pas se plaindre. Quand on prend un peu de recul, il faut aussi se dire qu’on revient de loin.»

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L’OL revient de loin

«On a eu des hauts et des bas cette saison. Malheureusement, on n’a pas su répondre présent quand il le fallait (…) Ce soir, il y a un goût amer, de la déception (…) C’est une honte ce qu’on a proposé ce soir. » Son capitaine, Corentin Tolisso, a été moins dur. «Il y a la grosse déception de ce soir, surtout avec le résultat de Lille. On avait à cœur de réussir. On savait qu’il pouvait se passer quelque chose là-bas, on voulait faire un gros match. Malheureusement, on a fait un non-match. Je pense qu’ils ont été supérieurs à nous sur les duels. Ils ont été très réalistes, surtout en première période. Dès qu’ils tiraient, ils marquaient. Et nous, c’était l’inverse. En deuxième mi-temps, on a touché les poteaux. On a tenté, mais ça ne rentrait pas. On est un peu déçus, mais si on prend un peu de recul, il y a tout de même cette satisfaction d’être quatrième ce soir et d’avoir la possibilité d’aller en Ligue des Champions en jouant ces tours préliminaires. C’est un peu bateau ce que je vais dire, mais si on nous avait dit ça en début de saison, on aurait signé. C’est l’espoir qu’on a donné à nos supporters, qu’on avait, qui pèse aujourd’hui. Je pense qu’on mérite cette quatrième place et on fera tout pour aller chercher cette Ligue des Champions.»

Le Directeur Technique, Matthieu Louis-Jean, n’a pas voulu accabler ses joueurs. Il y a énormément de déception. «C’est clair qu’il n’y a pas grand chose à retenir du match de ce soir. Je pense que c’était un non-match. Après le premier but, on s’est écroulé. C’était difficile de revenir. Maintenant, on finit à la quatrième place. C’est clair qu’en début de saison, on aurait signé des deux mains pour être à cette place. On va se contenter de ça. Mais c’est une très bonne saison de l’OL.» Hier soir, les pensionnaires du Groupama Stadium oscillaient entre la déception d’être passé à côté d’une troisième place et la fierté d’avoir vécu une belle année après un été où le club a été relégué provisoirement en L2 par la DNCG. Il ne faut pas l’oublier.