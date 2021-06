Neymar, Cristiano Ronaldo, Olivier Giroud : qui fera tomber les records cet été ?

La suite après cette publicité

L’été 2021 va-t-il être celui des records ? Alors que se jouent à distance l’Euro et la Copa América, trois joueurs ont bien l’intention de briller. Il s’agit de Cristiano Ronaldo (36 ans), Olivier Giroud (34 ans) et Neymar (29 ans). En effet, ces trois-là visent chacun un record. Le Portugais veut celui du record mondial des buts en sélection, tandis que le Français et le Brésilien peuvent devenir les meilleurs artilleurs de l’histoire de leur sélection nationale.

Il a participé à quatre Coupes du Monde (2006, 2010, 2014, 2018), va vivre son cinquième Championnat d’Europe (2004, 2008, 2012, 2016) et affiche 104 buts inscrits en 175 sélections. Lui, c’est bien sûr Cristiano Ronaldo. Véritable machine à marquer, le Lusitanien aborde cet Euro 2020 avec beaucoup d’ambitions. Tout d’abord parce que la Seleção das Quinas a son titre de champion d’Europe à défendre. Ensuite, parce que le joueur de la Juventus n’est plus qu’à cinq longueurs du meilleur buteur de l’histoire des sélections, l’Iranien Ali Daei (109 réalisations en 149 sélections). Toutefois, CR7 va devoir s’employer s’il veut battre ce record dans un grand tournoi.

CR7 va devoir s'employer

En effet, le Lusitanien n’a jamais explosé les compteurs lors d’une grande compétition internationale. Son record de but dans un Euro ou une Coupe du Monde est de 4 réalisations (lors du Mondial 2018 en Russie). Opposé à la France et l’Allemagne en phase de poules, Ronaldo aura déjà fort à faire. CR7 saura-t-il encore nous épater ? Ali Daei s’était dit persuadé en novembre 2020 que CR7 allait de toute façon lui ravir son bien. « Ronaldo dépassera mon record, j'en suis sûr, mais il lui reste encore sept buts pour l'atteindre (5 maintenant, ndlr). Ce serait un véritable honneur pour moi si un joueur de son calibre pouvait le battre. Il est l'un des meilleurs joueurs non seulement de cette époque, mais de tous les temps. C'est un phénomène absolu ».

De son côté, CR7 s’est montré moins enthousiaste à ce sujet ce lundi en conférence de presse. « Ce n'est pas un record qui me rend fou, c'est un beau record, mais le plus beau record serait de gagner l’Euro pour la deuxième fois de suite. L'équipe va bien, elle est préparée. J'espère que demain l'équipe entrera du bon pied, ce qui est très important dans ce type de compétition. »

Giroud y croit

« Je pense que c'est réalisable de battre le record de Thierry Henry. Je ne me fixe aucune limite. On fait ce métier pour marquer de son empreinte l'histoire du foot. » En janvier dernier, Olivier Giroud annonçait clairement qu’il avait les moyens de devenir le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France. D’ailleurs, à chaque fois le natif de Chambéry nous prouve qu’il a les ressources mentales pour atteindre cet objectif.

En dépit d’un temps de jeu ridicule à Chelsea (8 titularisations en 17 matches de Premier League) cette saison, Giroud a souvent prouvé à Didier Deschamps qu’il savait répondre présent malgré sa situation compliquée en club. Et même avec le retour de Karim Benzema en équipe de France, qui l’a relégué sur le banc de touche, Giroud a su se distinguer en se rapprochant du record d’Henry grâce à son doublé inscrit contre la Bulgarie.

Mais ça s'annonce corsé

Remplaçant en club, mais également en sélection, l’ancien pensionnaire du MHSC est habitué à aller chercher ses récompenses en souffrant. Et une fois encore, ce ne sera pas simple car son bilan lors des grandes compétitions n’est pas fameux : Euro 2012 (0 but), Mondial 2014 (1 but), Euro 2016 (3 buts), Mondial 2018 (0 but). Il pourra cependant compter sur le soutien de Thierry Henry. « Ce serait génial, un grand accomplissement. Les records sont faits pour être battus. Je lui parle souvent en fait, chaque fois qu’il marque un but ou deux, je lui dis toujours 'bravo', parce qu’il le mérite. »

Enfin, Neymar battra sans doute le record de Pelé, mais il est le moins bien placé des trois pour atteindre cet objectif dès cet été avec la Seleção. Buteur face au Venezuela à l’occasion du match d’ouverture de la Copa América, le joueur du PSG a trouvé la faille pour son troisième match consécutif avec les Auriverdes (buteur face à l’Équateur et le Paraguay lors des éliminatoires du Mondial 2022).

Neymar face au double comptage

Résultat : avec 67 buts en 106 sélections au compteur, Neymar est à dix longueurs du Roi Pelé (77 réalisations en 92 sélections). Et encore, il s’agit ici du comptage fait par la FIFA. Car dans le pays où les records de Pelé varient selon les dires du triple champion du monde, la fédération brésilienne (CBF) compte 95 buts en 115 capes pour son roi. Vous l’aurez compris, rattraper 10 buts lors d’une seule compétition ce n’est pas simple, alors s’il faut en plus tenir compte d’un comptage officieux… D’ailleurs, le sélectionneur brésilien, Tite, a préféré botter en touche à ce sujet.

« Ne comparons pas, c'est injuste de comparer les époques, les athlètes et les chiffres Il y a un grand Zico, qui est de ma génération. Il y a la génération Neymar, qui est extraordinaire, juste avant il y avait Romário, Ronaldo, extraordinaire aussi. Il y a des étapes, des cycles, des moments pour lesquels on se doit de ne pas les comparer. » On ne touche pas aux mythes !