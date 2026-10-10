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Bundesliga

BL : triplé pour Christopher Nkunku et le RB Leipzig écrase l’Eintracht Francfort

Par Maxime Barbaud
1 min.
Christopher Nkunku avec le RB Leipzig @Maxppp
Leipzig 6-0 Francfort

Le RB Leipzig retrouve des couleurs, Christopher Nkunku aussi. Déjà buteur à une reprise cette saison (face à Hambourg le 13 septembre dernier) depuis son retour, l’ancien Parisien a cette fois porté son équipe lors du très large succès à domicile contre l’Eintracht Francfort 6-0. Le Français a inscrit un triplé en 39 minutes seulement.

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Grâce à ses buts signés aux 5e, 41e et 44e minutes, le RBL a vécu une soirée très tranquille, menant 4-0 dès la pause puisque Banzuzi avait ouvert le score dès la 1ère minute. En seconde période, Nusa (54e) et Gomis (89e) ont terminé le travail. Leipzig remonte à la 5e place de Bundesliga et se donne confiance avant de retrouver le PSV Eindhoven en Ligue des Champions.

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