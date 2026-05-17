PSG, Marquinhos : « le plus important, c’est la finale »

Présent en zone mixte après la défaite du PSG face au PFC (1-2), Marquinhos était logiquement déçu du résultat mais le défenseur brésilien a surtout voulu se projeter sur la finale de C1 contre Arsenal. «On n’était pas à notre niveau, surtout dans l’engagement. Encore plus en première mi-temps où on n’a rien créé. Mais il faut rester positif, le plus important, c’est la finale (de Ligue des champions contre Arsenal, le 30 mai). Après, on est des compétiteurs, on veut toujours gagner et c’est un derby en plus. C’est une très bonne équipe, ça a toujours été difficile contre eux. Mais il y avait deux équipes dans des moments différents de leur saison».

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Relancé sur les treize jours à attendre avant la finale, le capitaine parisien a ajouté : «la préparation a été faite depuis le début de saison. On va trouver des solutions, on va faire un match entre nous. On ne joue pas de finale tout le temps donc ce n’est pas la préparation qui va nous embêter. Il faut kiffer ce moment. Ce ne sera pas facile. Il faut bien se préparer et bien se motiver».