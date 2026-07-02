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Coupe du Monde

Le geste classe de Jude Bellingham envers le Venezuela

Par Sasha Nahon
1 min.
Jude Bellingham est auteur de deux buts et une passe décisive en Coupe Du Monde @Maxppp

Après la qualification de l’Angleterre pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde grâce à sa victoire 2-1 face à la RD Congo, Jude Bellingham s’est illustré par un geste remarqué en dehors du terrain. En zone mixte, le milieu de terrain anglais a interrompu son passage lorsqu’il a entendu un journaliste vénézuélien évoquer le Venezuela. Sans même être interrogé sur le match, le joueur a tenu à adresser quelques mots de soutien aux habitants du pays, touchés par un récent tremblement de terre.

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Cette marque de solidarité a été chaleureusement saluée par les journalistes présents. Dans une zone mixte particulièrement animée, Bellingham a pris quelques instants pour témoigner son respect et son soutien au peuple vénézuélien, privilégiant un message d’empathie plutôt que de commenter la rencontre.

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