Le geste classe de Jude Bellingham envers le Venezuela
Après la qualification de l’Angleterre pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde grâce à sa victoire 2-1 face à la RD Congo, Jude Bellingham s’est illustré par un geste remarqué en dehors du terrain. En zone mixte, le milieu de terrain anglais a interrompu son passage lorsqu’il a entendu un journaliste vénézuélien évoquer le Venezuela. Sans même être interrogé sur le match, le joueur a tenu à adresser quelques mots de soutien aux habitants du pays, touchés par un récent tremblement de terre.
Jude Bellingham se detuvo cuando escuchó ‘Venezuela’ y le dedicó unas palabras a la gente en el país.— Маnu Gutiérrez (@ManuSportsVE) July 1, 2026
Me habría encantado poder preguntarle acerca del juego, pero como pueden ver, no fue una zona mixta fácil. pic.twitter.com/4DMlf2brCR
Cette marque de solidarité a été chaleureusement saluée par les journalistes présents. Dans une zone mixte particulièrement animée, Bellingham a pris quelques instants pour témoigner son respect et son soutien au peuple vénézuélien, privilégiant un message d’empathie plutôt que de commenter la rencontre.
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