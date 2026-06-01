PSG : Nasser Al-Khelaïfi condamne fermement les violences

Dimanche après-midi, le Paris Saint-Germain a pu célébrer son deuxième titre de Champion d’Europe avec ses supporters au Champ-de-Mars, puis à l’Élysée et enfin au Parc des Princes lors d’un moment de communion spectaculaire. Mais ce deuxième sacre a été émaillé de débordements et de violences à Paris et dans plusieurs villes de France. Le ministre de l’Intérieur a annoncé qu’il y avait eu un mort, plus de 890 interpellations et 178 policiers et gendarmes blessés au cours de la nuit de samedi à dimanche.

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Des scènes de chaos et de pillages dénoncées par le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi : «on est contre ça, nous ne sommes pas fiers de ça. Un Parisien qui soutient le PSG ne fait pas ça. Je connais les supporters, ils sont calmes et intelligents. C’est notre ville, il faut la protéger, pas la casser. Il faut protéger la meilleure ville du monde, l’image de Paris et du Paris Saint-Germain. Et s’il y a eu des supporters impliqués ? Nous ne sommes pas fiers d’eux, il faut arrêter ça», a lâché le patron du PSG au micro d’ICI Paris Ile-de-France.