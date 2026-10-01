Ghana : c’est fini pour Carlos Queiroz

Cette fois, c’est bien la fin pour Carlos Queiroz. L’entraîneur portugais, âgé de 73 ans, avait quitté les Black Stars une première fois après la Coupe du Monde 2026, achevée en 16e de finale. Mais il était finalement revenu sur le banc en septembre pour mener les éliminatoires de la CAN 2027. Mais les deux défaites initiales, face à la Côte d’Ivoire puis la Gambie, ont eu raison de ce retour aux affaires.

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Carlos Queiroz and GFA mutually agree to terminate contract https://t.co/WIPQGd3ILW — 🇬🇭 Black Stars (@GhanaBlackstars) October 1, 2026

Le Ghana a ainsi publié une déclaration du sélectionneur actant la fin de l’aventure. « À la suite de discussions menées dans un esprit de respect mutuel, la Fédération ghanéenne de football et moi-même avons convenu de mettre fin au contrat régissant mes fonctions d’entraîneur principal de l’équipe nationale du Ghana, les Black Stars. Ce ne fut pas une décision facile, mais les deux parties ont estimé que, dans les circonstances actuelles, mettre un terme à notre collaboration professionnelle était la solution la plus appropriée, plaçant les intérêts du Ghana, des Black Stars et du football ghanéen au-dessus de tout.»