Algérie : Christophe Galtier s'en prend à Djamel Belmadi

Le combat continue. Le 7 octobre dernier, Djamel Belmadi avait pris à partie Andy Delort et l'OGC Nice, pointant notamment du doigt l'attitude de l'attaquant de 30 ans et son choix de privilégier son club à court terme plutôt que sa sélection nationale. Une position qui n'est pas du tout passée auprès du sélectionneur des Fennecs, qui en a d'ailleurs remis une couche quelques jours plus tard histoire de remettre le couvert sur la table et de montrer qu'il n'était pas prêt de digérer la situation. Accusant au passage les Aiglons d'avoir retenu l'ancien Montpelliérain pour qu'il ne rejoigne pas l'Algérie.

Présent en conférence de presse avant la rencontre entre Troyes et Nice dimanche (13 heures), pour le compte de la 10ème journée de Ligue 1, Christophe Galtier a été invité à répondre à son homologue algérien. Et l'ancien coach du LOSC ne s'est pas fait prier. « Il faut laisser les propos au sélectionneur algérien. Je l’ai connu en tant que jeune joueur, c’était un bon footballeur déjà très excessif. Ça se confirme en prenant de l’âge. Des fois, on s’assagit, d’autres, on ne s’assagit pas. Je l’ai trouvé très excessif jeudi. » La suite au prochain épisode.