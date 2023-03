FC Barcelone, affaire Negreira : la nouvelle sortie forte de Joan Laporta avant le Clasico

La suite après cette publicité

Si le Barça se rapprochera grandement du titre en cas de victoire contre le Real Madrid, l’affaire Negreira est en train de causer pas mal de soucis. Et à quelques heures du début du Clasico entre le Barça et le Real Madrid, qui se déroulera ce dimanche, au Camp Nou (21 heures), Joan Laporta, le président du FC Barcelone, a envoyé un nouveau message fort aux détracteurs.

«La campagne que nous subissons n’est pas le fruit du hasard, et vous le savez tous. Elle vise, à court terme, à déstabiliser l’équipe et, à moyen terme, à contrôler le Barça, à le garder pour soi. Il y aura du temps, et j’ai hâte de vous expliquer qui, pourquoi et comment ils orchestrent cette campagne, a d’abord lancé le président catalan. Mais maintenant, je veux que nous nous concentrions sur l’encouragement de l’équipe dimanche. Et parce que, comme je vous l’ai dit, leur premier objectif est de déstabiliser l’équipe, nous devons nous concentrer sur l’encouragement de l’équipe, de nos joueurs et de nos entraîneurs pour qu’ils gagnent le match». Avant le Clasico, le ton est donné.

