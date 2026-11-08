Naples : la mise au clair d’Aurelio De Laurentiis après l’annulation de la conférence de presse d’Allegri

Alors que Naples traverse une période délicate en Serie A, le club italien a surpris en annulant au dernier moment la conférence de presse de Massimiliano Allegri, initialement programmée à la veille de la réception de la Lazio ce dimanche. Face aux interrogations suscitées par cette décision, le président Aurelio De Laurentiis a pris la parole sur X afin de clarifier la situation et d’écarter toute idée de tension en interne : « Il n’y a aucun problème à Naples. Lorsque j’ai réalisé que nous allions encore organiser une conférence de presse, j’ai décidé de l’annuler. Pourquoi ? Parce que je ne pense pas que les conférences de presse soient utiles avant les matches, sachant que nous jouons tous les trois jours. »

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Le dirigeant napolitain a ainsi expliqué vouloir préserver la concentration de son groupe, actuellement en stage de préparation, et éviter toute distraction avant cette rencontre importante face à la Lazio. Il a poursuivi son explication en insistant sur la nécessité de protéger ses joueurs des sollicitations extérieures : « Nous sommes en stage de préparation et nous devons éviter tout ce qui pourrait détourner les joueurs de leur concentration sur le match. Lorsque nous partons en stage, tout le monde doit être pleinement protégé. »