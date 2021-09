Ligue 1 : Lens renverse Lille dans un derby du Nord électrique

Après la victoire de Strasbourg face à Metz (3-0) hier soir, la sixième journée de Ligue 1 se poursuivait avec le mythique derby du Nord entre Lens (5e, 9 pts) et Lille (13e, 5 pts). Dans un stade Bollaert surchauffé, la mission pour les Sang et Or était double : poursuivre sa série d'invincibilité en ce début de saison (2 victoires, 3 nuls) et retrouver la victoire dans cette rivalité historique, quinze ans après leur dernier succès face aux Dogues en L1 (4-2 à Bollaert). De son côté, mal en point avec une seule victoire sur les cinq premières journées (deux nuls, deux défaites), le LOSC, champion de France en titre, se déplaçait chez le grand rival lensois avec l'objectif d'empocher les trois points et de rebasculer dans la première moitié de tableau. Pour cette rencontre, Jocelyn Gourvennec alignait un 4-4-2 à plat où David et Yilmaz, soutenus par Ikoné et Gomes sur les ailes, étaient chargés de mener l'attaque des Dogues. En face, Franck Haise présentait son traditionnel 3-4-1-2 avec Kakuta chargé de soutenir le duo offensif Sotoca-Kalimuendo.

Un derby intense, disputé puis... retardé

Portés par la ferveur des Sang et Or, présents en nombre dans les travées de Félix Bollaert-Delelis, les Lensois démarraient parfaitement cette rencontre et pensaient même obtenir un penalty, mais la main décollée de Fonte (4e) n'était pas sanctionnée par M. Millot, l'arbitre de la rencontre. Séduisants collectivement, les hommes de Franck Haise prenaient le contrôle du ballon et armaient la première frappe cadrée par l'intermédiaire de Kakuta (9e). Plus tranchant dans le jeu, le RCL subissait malgré tout les premières timides sorties offensives initiées par Yilmaz (14e) ou Ikoné (20e). Sur l'une d'entre elles, Gradit sauvait même les siens au-devant de David, recherché par l'inévitable Yilmaz (28e). Globalement dominateurs (8 tirs à 3 pour le RCL à la pause) dans un match où la tension se faisait ressentir, les Artésiens manquaient d'efficacité aux abords de la surface lilloise, à l'image de cette tête de Danso flirtant avec le poteau gauche de Grbic (40e). Dans un antre bouillant tapissé aux couleurs des Sang et Or, Sotoca se procurait la plus grosse occasion de ce premier acte, mais sa frappe limpide était repoussée en catastrophe par le portier des Dogues (45+1e).

Un derby du Nord qui allait être écorné à la pause. Après un envahissement de terrain causé par des affrontements entre supporters lensois et lillois, une cellule de crise était constituée pour déterminer la reprise, ou non, de la rencontre. Près de 45 minutes après la fin de la première période, les deux formations regagnaient finalement la pelouse de Bollaert sous la ferveur du peuple lensois. Une longue interruption qui ne perturbait pas les intentions offensives des Lensois, toujours aussi pressants sur le but du LOSC. À la conclusion d'un superbe mouvement collectif, Kalimuendo armait cependant une frappe trop écrasée pour inquiéter Grbic (52e). Et les débats s'enflammaient. Après un contact litigieux entre Fonte et Kalimuendo, le LOSC se projetait en contre... Après avoir crocheté Leca, David servait Ikoné mais l'ailier des Dogues se faisait contrer, in-extremis, par le retour de Gradit (56e).

Frankowski fait exulter Bollaert

Sur sa lancée, Lille retrouvait de l'allant et se procurait, coup sur coup, deux énormes occasions. À la réception d'un centre signé André, Yilmaz voyait sa tête piquée flirter avec le montant artésien (63e). Dans la foulée, les hommes de Jocelyn Gourvennec pensaient bien ouvrir le score. Servi par David, Ikoné trouvait les gants de Leca sur une frappe à bout portant avant que le portier lensois ne sorte, miraculeusement, au-devant d'un Yilmaz à l'affût pour conclure (67e). Une double parade décisive... Parfaitement lancé par Kakuta sur le côté gauche, Frankowski profitait d'un contre favorable dans son duel face à Fonte pour terminer d'une frappe précise dans le petit filet opposé (1-0, 74e). Dans une ambiance bouillante, la recrue polonaise fêtait ainsi son premier but en L1. Porté par cette ouverture du score, le nouvel entrant Saïd pensait faire le break mais, après consultation de la VAR, son but était refusé pour une position de hors-jeu de Kakuta (79e).

Pas de quoi refroidir les ardeurs des Sang et Or et celles de Clauss, proche de doubler la mise d'un enroulé du gauche frôlant le montant de Leca (81e). Malgré une dernière frayeur signée Yilmaz, parti en contre (90e), le Racing Club de Lens tenait une victoire historique dans ce derby du Nord. Quinze après leur dernier succès en L1, Lens s'impose face à Lille (1-0) et remonte provisoirement à la 2ème place du championnat avant d'accueillir Strasbourg, mercredi prochain. De son côté, Lille, actuel 13ème, s'enlise dans le ventre mou du classement et ne se rassure pas avant de recevoir le Stade de Reims à l'occasion de la 7ème journée de Ligue 1, prévue le 22 septembre prochain.

Le classement complet de la Ligue 1

Les compositions officielles au coup d'envoi

Le XI de Lens

🧐 Un œil sur le système tactique mis en place par Franck Haise#SiFierDEtreLensois #RCLLOSC pic.twitter.com/ZMhvgAUlmt — Racing Club de Lens (@RCLens) September 18, 2021

Le XI de Lille