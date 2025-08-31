Menu Rechercher
L’OM réalise le joli coup Arthur Vermeeren !

En quête de renforts pour son entrejeu alors que le dossier Adrien Rabiot n’est toujours pas réglé, l’Olympique de Marseille a officialisé l’arrivée d’Arthur Vermeeren sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

Par Josué Cassé
1 min.

L’Olympique de Marseille est déchaîné en cette fin de mercato estival. Après avoir enrôlé Pierre-Emerick Aubameyang, Igor Paixao, Timothy Weah, Hamed Traoré, Angel Gomes, CJ Egan-Riley ou encore Facundo Medina, les hautes sphères marseillaises ont accéléré, ces dernières heures, pour renforcer l’entrejeu. Alors que le dossier Adrien Rabiot n’est pas réglé, l’OM a finalement trouvé son bonheur du côté de la Bundesliga.

Si l’opération Dani Ceballos a échoué, le club phocéen a ainsi mis la main sur Arthur Vermeeren, lié au RB Leipzig jusqu’en juin 2029. Le milieu défensif de 20 ans débarque à Marseille sous la forme d’un prêt avec option d’achat d’environ 20 millions d’euros. «Le nouveau minot du peuple bleu et blanc. Le milieu de terrain international Arthur Vermeeren signe à l’Olympique de Marseille», précise le communiqué de l’OM pour officialiser la nouvelle.

Un milieu défensif polyvalent et ardemment courtisé

Considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs à son poste, le droitier d’1m80, passé par l’Atlético de Madrid, sort d’une saison à 39 matches toutes compétitions confondues pour un total de deux passes décisives. Polyvalent, réputé pour sa qualité technique et une belle vision du jeu, Vermeeren a finalement séduit la direction marseillaise.

Olympique de Marseille
𝐋𝐞 𝐧𝐨𝐮𝐯𝐞𝐚𝐮 𝐦𝐢𝐧𝐨𝐭 𝐝𝐮 𝐏𝐞𝐮𝐩𝐥𝐞 𝐁𝐥𝐞𝐮&𝐁𝐥𝐚𝐧𝐜 💙

Le milieu de terrain international 🇧🇪 𝐀𝐫𝐭𝐡𝐮𝐫 𝐕𝐞𝐫𝐦𝐞𝐞𝐫𝐞𝐧 signe à l’Olympique de Marseille ✍️🔵⚪️
Sous le maillot phocéen, l’international belge aux 6 sélections, un temps convoité par le Barça, va donc poursuivre sa progression et pourra notamment goûter aux joutes européennes. Engagé en Ligue des Champions, l’OM s’apprête, en effet, à défier de nombreux cadors, à l’instar du Real Madrid, de Liverpool ou encore de Newcastle. Un nouveau très joli coup réalisé par le tandem Benatia-Longoria.

