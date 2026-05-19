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CdM 2026, Brésil : Neymar ému aux larmes en découvrant sa sélection

Par Samuel Zemour
3 min.
ney @Maxppp

Convoqué par Carlo Ancelotti pour disputer le Mondial 2026, Neymar Jr fait son retour pour la première fois avec la Seleção depuis 2023. Freiné par de nombreuses blessures, l’attaquant de Santos a finalement été appelé par Carlo Ancelotti après avoir retrouvé du temps de jeu dans le Championnat brésilien et va donc disputer sa quatrième Coupe du Monde.

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Si sa sélection ne fait pas l’unanimité au Brésil, l’ex-joueur du Barça et du PSG n’a pas pu caché sa joie en découvrant son nom prononcé par Carlo Ancelotti lors de l’annonce de la liste. Ému et félicité par tous ses amis, le meilleur buteur de la sélection auriverde n’a pas pu s’empêcher de pleurer de joie pour «l’un des jours les plus émouvants et les plus heureux. Merci Brésil» de sa vie, a-t-il lâché sur Instagram.

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