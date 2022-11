L'équipe du pays de Galles pourrait changer de nom en 2023

Le Pays de Galles envisagerait de changer son nom en «Cymru» après la Coupe du monde au Qatar, selon les informations du Daily Mail. Le nom «Cymru», qui veut dire Pays de Galles en gallois, est déjà utilisé par la Fédération Galloise de Football (Football Association of Wales en anglais) dans ses communications internes et externes. «L’équipe aurait toujours dû s’appeler Cymru, c’est ainsi que nous l’appelons ici» a d'ailleurs déclaré à ce sujet le directeur général de la FAW, Noel Mooney. «Notre point de vue pour le moment est que sur le plan national, nous nous appelons clairement Cymru. C’est comme ça que nous appelons nos équipes nationales. À l’échelle internationale, nous pensons que nous avons encore un peu de travail à faire. Nous allons donc à cette Coupe du Monde en tant que Pays de Galles » a confirmé le directeur de la fédération galloise.

La suite après cette publicité

«Mais je pense que 2023 sera une année où nous aurons une bonne discussion avec toutes les différentes parties prenantes - que ce soit avec le gouvernement, notre propre conseil d’administration, les conseils et organes décisionnels, le personnel de la fédération et les joueurs. Nous sommes une organisation démocratique très ouverte et nous ne déciderons pas unilatéralement de faire quelque chose comme ça. Il n’y a pas de décision ferme là-dessus, c’est plus par osmose que nous nous dirigeons vers cela » a tenu à rappeler Noel Mooney. Pour rappel, il s'agit de la deuxième participation à une phase finale de Coupe du monde pour les coéquipiers de Gareth Bale. La première avait eu lieu en 1958, en Suède à l'époque. Un Mondial au cours duquel le Pays de Galle avait atteint les quarts de finale avec une défaite 1 à 0 face au Brésil, l'unique réalisation de la rencontre ayant été marquée par le Roi Pelé.