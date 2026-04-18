OM : Benjamin Pavard et Leonardo Balerdi ont complétement coulé face à Lorient !

L’Olympique de Marseille a perdu de précieux points dans sa quête à la Ligue des Champions, ce samedi après-midi en Bretagne. Opposé au FC Lorient, le club phocéen avait pourtant bien commencé cette rencontre de la 30e journée de Ligue 1, multipliant les attaques sur les buts de Yvann Mvogo. Mais finalement, les Phocéens se sont petit à petit éteints et ont été surpris par une équipe lorientaise entreprenante. Et comme trop souvent durant cet exercice 2025-2026, les lacunes défensives ont coûté cher aux hommes d’Habib Beye, symbolisées par un duo Leonardo Balerdi-Benjamin Pavard en grande difficulté.

La suite après cette publicité

Alignés dans une défense à trois avec Emerson, l’Argentin, positionné dans l’axe, et l’international français (55 sélections), sur la droite, ont souffert tout au long de la rencontre. Mal positionnés, souvent en retard dans leurs interventions et héritant d’une note de 2 sur 10 sur notre site, ils ont peiné à contenir les projections rapides de Lorient, notamment face à la vitesse et aux appels de Jean-Victor Makengo et de Bamba Dieng. Le premier but illustre d’ailleurs leurs errements. Sur la première véritable occasion lorientaise, Dieng contrôlait une longue ouverture d’Avom en prenant de vitesse Pavard et Balerdi. Pris de court, le Français tente un tacle désespéré, mais ne fait que dévier le ballon vers Panos Katseris, qui conclut à bout portant (28e, 1-0).

L’OM dans le top 3 des pires défenses de L1 en 2026

En seconde période, la seconde réalisation lorientaise a confirmé ces difficultés. Sur une passe de Pablo Pagis, Dieng profitait d’un mauvais alignement de Benjamin Pavard et d’un marquage trop laxiste de Leonardo Balerdi pour filer au but et ajuster Gerónimo Rulli d’un ballon piqué (58e, 2-0). Deux réalisations qui reflètent encore les problèmes marseillais sur le plan défensif, d’autant plus criants en l’absence de Nayef Aguerd, blessé. Une absence qui pèse lourd : l’OM a perdu la moitié de ses rencontres de championnat sans l’international marocain (7/14). Le club phocéen est par ailleurs sur le podium des pires défenses du championnat depuis le début de l’année civile : seuls Nice (27) et Metz (26) ont fait pire.

La suite après cette publicité

L’Olympique de Marseille a également essuyé un nouveau match sans clean-sheet (seulement 13 réussis sur 70), de quoi mettre fou de rage Geronimo Rulli après la rencontre, qui a pointé l’engagement de son équipe, au micro de beIN Sports : « manque de caractère ? Oui. J’ai pas les mots pour décrire mon sentiment. Je suis vraiment triste. Marseille peut perdre la 3e ? C’est mérité. Avec ce type d’engagement, ce type de match… On ne mérite rien. » Un constat sévère qui reflète aussi les difficultés défensives aperçues tout au long de la rencontre, incarnées par les prestations très fragiles de Leonardo Balerdi et Benjamin Pavard, symboles d’une arrière-garde marseillaise en plein doute.