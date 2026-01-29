OL - PAOK : les compositions officielles

Ce jeudi, c’est la 8e et dernière journée de la Ligue Europa 2025/2026 avec un duel intéressant entre l’Olympique Lyonnais et le PAOK Salonique. À domicile, les Gones qui peuvent assurer leur première place au classement et s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Rémy Descamps qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Clinton Mat, Ruben Kluivert, Moussa Niakhaté et Ainsley Maitland-Niles. Khalis Merah et Tyler Morton composent l’entrejeu avec Mathys De Carvalho en sentinelle. En pointe, Rémi Himbert est épaulé par Adam Karabec et Afonso Moreira.

De leur côté, les Grecs s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Antonis Tsiftsis dans les cages derrière Jonjoe Kenny, Tomasz Kedziora, Giannis Michailidis et Abdul Baba Rahman. Le milieu de terrain est assuré par Magomed Ozdoev et Soualiho Meïté. Devant, Georgios Giakoumakis est soutenu par Andrija Zivkovic, Giannis Konstantelias et Taison.

Les compositions

Olympique Lyonnais : Descamps - Mata, Kluivert, Niakhaté, Maitland-Niles - De Carvalho, Morton - Karabec, Merah, Moreira - Himbert

PAOK Salonique : Tsiftsis - Kenny, Kedziora, Michailidis, Baba Rahman - Ozdoev, Meïté - Zivkovic, Konstantelias, Taison - Giakoumakis