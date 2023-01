Liverpool : Jürgen Klopp dévoile la longue durée d’absence de Virgil van Dijk

Liverpool n’est pas au mieux depuis le début de la Premier League. 6e après 17 matchs joués, les Reds ne sont au rendez-vous dans leur lutte pour le titre en compagnie de Manchester City. En plus de cela, ils vont devoir se passer des services de Virgil van Dijk. Le Néerlandais souffre d’un problème musculaire et va devoir observer au moins d’un mois d’arrêt selon Jürgen Klopp.

« Le diagnostic est dur, on parle de plusieurs semaines, plus d’un mois au total. J’espère qu’il va vite se remettre, mais nous verrons. Pour le moment, il n’est pas disponible et nous devons faire avec. Il n’a jamais eu de soucis musculaires cette année ni mentionné quoi que ce soit. Il a peut-être fait un sprint de trop à ce moment-là » déplore l’Allemand en conférence de presse.

