Le Barça et Julián Alvarez menacés de lourdes sanctions

Le FC Barcelone et Julián Alvarez pourraient faire face à de lourdes sanctions après l’ouverture d’une enquête par la Fédération espagnole de football (RFEF). Selon Marca, cette procédure fait suite à la plainte déposée par l’Atlético de Madrid, qui accuse le club catalan d’avoir harcelé son attaquant dans le but de le recruter. Les deux clubs auront désormais l’occasion de présenter leurs arguments avant toute décision.

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Si les faits étaient confirmés, l’article 93 du Code disciplinaire de la RFEF prévoit des sanctions importantes. Julián Alvarez pourrait être suspendu de un mois à deux ans, tandis que le FC Barcelone risquerait notamment un retrait de trois points, une fermeture temporaire de certaines installations ou encore une interdiction d’inscrire des joueurs lors d’un ou plusieurs mercatos.