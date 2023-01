Jean-Michel Aulas vise autre chose que la présidence de la FFF

C’est de notoriété publique, Jean-Michel Aulas n’a pas l’habitude d’utiliser la langue de bois. Interrogé sur France Info ce jeudi matin, le président de l’OL et membre du Comex, est revenu sur la journée d’hier ponctuée par la destitution de Noël Le Graët à la tête de la FFF, et sur ses potentielles ambitions de le remplacer.

Mais visiblement, ce n’est pas le poste brigué par l’homme d’affaires de 73 ans. «J‘ai été moi-même interpellé. J’ai répondu qu’il n’y avait qu’un seul poste qui m’intéressait, c’est celui de président de la Ligue féminine qu’on est en train de construire. Le développement du football féminin et les sujets d’équité sont à la mesure de mes ambitions et non pas un poste de président de la FFF», a-t-il déclaré au micro de France Info. Pour rappel, Jean-Michel Aulas oeuvre depuis de nombreuses années au développement du football féminin en France. C’est notamment sous son impulsion que l’OL Féminin a remporté 8 Ligues des Champions depuis 2011.

